Armi e droga in cantina, due arresti a Monte Po

Nel tardo pomeriggio dello scorso febbraio, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due uomini, con l'accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con relativo munizionamento, e di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I poliziotti della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno di un locale cantina, in uno stabile a Monte Po, che era stato trasformato in una sorta di base logistica per la cessione di sostanze stupefacenti. Sono saltati fuori: un fucile semiautomatico marca Franchi, un fucile a canne sovrapposte calibro 12 e marca Bernardelli, 15 cartucce di vario calibro, una dose contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso di circa 2 grammi ed il relativo materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. I du arrestati, non accorgendosi della presenza degli operatori, sono entrati all’interno dell' immobile con le chiavi e, fermati e sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 6 dosi di marijuana, del peso di circa 7 grammi e di denaro ritenuto provento dell'attività illecita. Si trovano ora ai domiciliari.