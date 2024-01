Arraffa i soldi dalla cassa di una pasticceria e scappa, 29 albanese arrestato

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno denunciato un pregiudicato 29enne di origini albanesi, ritenuto responsabile di un furto in una pasticceria di via Novaluce.

Ieri, alle 14,30, ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti dell’esercizio commerciale, impegnati nell’attività lavorativa, durante l'orario di chiusura al pubblico, nel retrostante laboratorio della pasticceria. I pasticceri hanno visto un uomo entrare nel locale e forzare il cassetto del registratore di cassa, arraffando tutto il denaro che vi era all’interno, circa 400 euro, per poi fuggire via.

Il ladro, però, non aveva certo fatto i conti con la reazione dei lavoratori che lo hanno inseguito, impedendogli di risalire sulla sua automobile. Vistosi circondato, il 29enne ha riconsegnato i sodi rubati somma rubati, riuscendo con questo escamotage a salire sul proprio mezzo, una Alfa Romeo 156, e a scappare via.

La scena non è sfuggita a un cittadino che ha segnalato al 112 l'accaduto. Giunti in una manciata di minuti, i militari hanno individuato, grazie a tutte le informazioni in loro possesso, l'autore del maldestro furto. Il giovane albanese aveva numerosi precedenti di polizia, compresa la rapina. La conferma finale dei sospetti è arrivata con la visione dei filmati del sistema videosorveglianza della pasticceria.