Arrestata 31enne pregiudicata: aveva commesso reati in tutta Italia

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato una donna di 31 anni, con diversi precedenti, a causa di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti. La donna dovrà scontare quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di euro 17.200 per diversi furti aggravati in abitazione commessi tra il 2015 ed il 2019 in svariate regioni del territorio nazionale. Inoltre sarà interdetta dai pubblici uffici per cinque anni.

Dopo essere stata rintracciata e arrestata, la donna è stata condotta nel carcere di piazza Lanza dove dovrà scontare la pena.