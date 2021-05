Arrestato esponente del clan Morabito: sconterà 18 anni di carcere

I carabinieri della compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla procura, hanno arrestato il 51enne pregiudicato Antonino Rapisarda. L’uomo, promotore ed organizzatore del clan Morabito, attivo nel comune di Paternò e rappresentante l’articolazione locale del clan mafioso dei Laudani, detti “mussi ì ficurinia”, si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa. L’arrestato, che dovrà espiare la pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commessi nel comprensorio paternese dal 1994 al 2013, rimarrà agli arresti domiciliari come è stato

disposto dall’autorità giudiziaria.