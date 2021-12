Arrestato per spaccio: sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione pena emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica di Catania, hanno arrestato un 38enne di nazionalità albanese. L’uomo dovrà espiare la pena di 2 anni, 1 mese e 27 giorni di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in Aci Sant’Antonio nel dicembre del 2008, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.