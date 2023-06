Due arresti in aeroporto durante i controlli della polizia frontiera

Nei giorni scorsi, la polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania, durante alcuni controlli effettuati nei confronti dei passeggeri provenienti da paesi extra Schengen, ha eseguito due diversi ordini di carcerazione, entrambi emessi dalla Procura di Messina. Nel primo caso, R.I., cittadino rumeno 39enne proveniente da Bucarest , è stato tratto in arresto in quanto destinatario di una condanna definitiva a 2 anni e 4 di reclusione per il reato di ricettazione. Anche il suo connazionale coetaneo S.F. è stato individuato tra i passeggeri provenienti da Bucarest. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione con pena di 3 anni e 2 mesi per violenza sessuale. Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di piazza Lanza a Catania.