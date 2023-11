Evade dai domiciliari per fare una passeggiata, 38enne sorpreso in strada dalla polizia

La polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha denunciato un 38enne per evasione. Durante le ordinarie attività di controllo del territorio, transitando in via Toledo, gli agenti hanno notato una loro vecchia conoscenza, intenta a camminare in strada con una certa concitazione. Attraverso la sala operativa gli operatori hanno verificato che il soggetto in questione era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione, ubicata proprio su quella via. Dopo aver accertato che non gli era stata concessa alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa, i poliziotti hanno fermato il 38enne e l’hanno denunciato per il reato di evasione. E' stato quindi ricollocato ai domiciliari.