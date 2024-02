Due ladri svaligiano una villetta in via Ippocampo di mare portando via formaggi, gioielli e materiale da cucina

I carabinieri della stazione della Playa e del nucleo radiomobile di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ponendo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 50enne e di un 30enne del posto, accusati di furto aggravato. Nel primo pomeriggio dello scorso 26 gennaio, intorno alle 14, i due presunti ladri sono stati sorpresi in un’abitazione di via Ippocampo di mare, dove stavano ammassando una grossa quantità di generi alimentari e vari elettrodomestici, tra cui un’affettatrice professionale del valore di circa 1000 euro. Tutto il materiale era stato rubato da una villetta confinante al giardino. In quel momento, l’intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile ha permesso di sventare il furto in atto traendo in arresto il 50enne, un catanese pregiudicato residente in zona Vaccarizzo. Il più giovane invece, approfittando del fatto che i militari fossero impegnati a bloccare il complice, era riuscito a fuggire scavalcando la recinzione di quello stabile e di altre abitazioni confinanti, dileguandosi, poi, nelle campagne circostanti. L’arrestato, posto in sicurezza, è stato subito perquisito: nelle tasche del suo giaccone aveva anche una collana ed un paio di orecchini, nonché una scatola di perline ed un paio di occhiali da sole di un noto brand, oltre alla chiave di accensione di una utilitaria.

Quest’ultima, scorta dai militari nei pressi dell’abitazione depredata, è stata quindi immediatamente ispezionata, aprendola appunto con le chiavi trovate in tasca al malvivente. Nel vano portaoggetti c'era proprio la carta di identità del 50enne, in quanto sicuramente la coppia aveva adoperato quel veicolo per raggiungere l’immobile da saccheggiare. Chiarita la dinamica della vicenda, i carabinieri sono poi passati ad analizzare il bottino, consistente in 60 pezzi di formaggio da tavola del peso di 300 grammi ciascuno, per un totale di 18 chili, 1 bottiglia di liquore, un bidone contenente 10 litri di olio di oliva, un' impastatrice, una friggitrice ad aria e l’affettatrice professionale, tutto accatastato in un angolo per essere verosimilmente caricato sull’auto. Le indagini sono poi state estese anche all’adiacente abitazione oggetto di furto, a cui i malviventi avevano avuto accesso, danneggiando sia parte della recinzione che delimitava i confini delle due proprietà, sia la porta sul retro, scardinata. All’interno, tutte le stanze erano state messe a soqquadro. È stata, pertanto, contattata la proprietaria che, una volta raggiunta la pattuglia, ha riconosciuto come propri tutti gli oggetti rinvenuti dai militari nel cortile accanto e nelle tasche del ladro arrestato. Mentre il 50enne veniva arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, collocato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, un’altra squadra di investigatori ha avviato le indagini per scovare il complice, riuscendo in poche ore a risalire alla sua identità. Il 30enne pregiudicato era addirittura residente nei paraggi: una volta individuato, anche per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.