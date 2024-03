Disordini durante la partita di Coppa Italia di Lega Pro, arresti della polizia anche a Catania

Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria connessa ai tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova e il Catania, oltre agli arresti compiuti a Padova nell’immediatezza dei fatti, un quarto tifoso catanese è stato arrestato grazie all’attività compiuta da parte delle Digos delle questure di Catania e Padova mentre, questa mattina, si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall’Aeroporto di Milano Linate.

"Fondamentale per gli arresti è stato il contributo del personale della squadra tifoserie della Digos della questura di Catania presente allo stadio Euganeo di Padova che, in sinergia con il personale della Digos di Padova, ha consentito di giungere in tempi rapidissimi all’individuazione e ai successivi arresti di tutti gli autori dei reati perpetrati", si legge nella nota.

Inoltre, la successiva attività compiuta dagli uomini della Digos di Catania ha permesso di giungere all’ individuazione e al successivo arresto in differita del quinto tifoso arrivato questa mattina all’Aeroporto di Catania, con la collaborazione della locale polizia di frontiera, non appena è sceso dall’aereo di rientro. Il tifoso arrestato 45 enne, pluripregiudicato, è responsabile del reato di resistenza aggravata, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. "Proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti da parte delle Digos di Padova e Catania per la contestualizzazione delle singole condotte anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di Daspo", conclude la nota.