Pregiudicato "allergico" agli arresti domiciliari viene trasferito in carcere

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne del posto. Il provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria in seguito delle segnalazioni dei poliziotti circa le ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il giovane era già sottoposto. Infatti, l’arrestato, con alle spalle diversi reati contro il patrimonio, lo scorso anno è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente, era stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Da quel momento, si è reso responsabile di ripetute violazioni della misura. Ed era stato anche tratto in arresto nuovamente per queste violazioni. Una volta scarcerato, il giovane è stato posto sempre agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Ma, anche in questo caso, ha messo in atto ulteriori illeciti. Pertanto, i poliziotti del commissariato di Adrano lo hanno segnalato all’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere presso il penitenziario di Piazza Lanza.