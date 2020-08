Pregiudicato palestinese trasferito in carcere dalla polizia di Nesima

Nella tarda mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Nesima hanno dato esecuzione ad una ordinanza del tribunale di Catania con la quale è stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al pregiudicato palestinese Schebani Aila, sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere. All'uomo, noto alle forze dell’ordine per molteplici reati contro il patrimonio, era stata in origine applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria poi aggravata, nel mese di luglio per le molte trasgressioni, puntualmente accertate dalle forze dell’ordine, con quella degli arresti domiciliari. Ben presto anche tale misura è stata violata.Dopo appena quattro giorni dalla sua applicazione, l'uomo si è allontanato da casa senza alcuna autorizzazione. Il tribunale di Catania ha quindi inasprito la misura cautelare degli arresti domiciliari sostituendola con la custodia in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.