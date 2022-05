Condannato all'ergastolo per un omicidio di 19 anni fa: rintracciato ed arrestato in Toscana

I carabinieri di Paternò hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Catania, arrestando il 47enne Salvatore Fallica. Secondo quanto confermato da una sentenza di condanna irrevocabile, dovrà espiare la pena dell’ergastolo in quanto riconosciuto colpevole di omicidio premeditato in concorso, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. Il 14 aprile del 2003 causò la morte di Gaetano Parisi, a Biancavilla, colpendolo con numerosi colpi d'arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. Il delitto di sangue era maturato per conflittualità interne al clan d’appartenenza di entrambi. Salvatore Fallica, inserito nel clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia, articolazione della famiglia di cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano egemone nel territorio di Biancavilla, è stato individuato nel comune di Volterra, in provincia di Pisa.