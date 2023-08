Rapina un passante in via Di Prima, arrestato un extracomunitario

Gli agenti della Polizia hanno arrestato un giovane extracomunitario, di nazionalità gambiana, per aver rapinato e ferito, insieme ad altri tre complici, un passante in via Di Prima. La vittima è stata aggredita mentre stava andando a recuperare la sua automobile, parcheggiata nella via del quartiere San Berillo. Il giovane arrestato aveva poco prima minacciato con un cavatappi il passante e gli aveva strappato con forza la collana in oro che portava al collo, mentre gli altri tre complici lo colpivano con una bottiglia, procurandogli una ferita all'altezza dell'orecchio destro.

Gli agenti, avvisati dalla sala operativa, in seguito alla segnalazione della vittima, hanno rintracciato il giovane rapinatore in via Delle Finanze con in tasca il cavatappi che aveva utilizzato per minacciare e rapinare il malcapitato passante. Condotto in questura il rapinatore è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla vittima. Il giovane taglieggiatore è stato arrestato per rapina aggravata in concorso con persone da identificare. Indagini in corso per individuare i complici.