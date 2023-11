Si introduce in una ditta per rubare cavi elettrici, arrestato ladro

Gli agenti della questura di Catania ieri sono intervenuti in via San Giuseppe la Rena, dove un ladro si era introdotto nell’area di pertinenza di un magazzino aziendale, salendo sul tetto della struttura. Giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione, i poliziotti hanno subito eseguito un' accurata perlustrazione trovando effettivamente un uomo, già noto per i suoi numerosi precedenti specifici relativi a reati contro il patrimonio, intento ad asportare dei cavi di rame. Vistosi scoperto ha tentato la fuga, abbandonando alcune matasse di fili di rame ed attrezzi metallici utilizzati per togliere la guaina in plastica.

Con qualche difficoltà, è stato comunque fermato e perquisito. Nelle tasche dei pantaloni nascondeva una pinza metallica a pappagallo ed una forbice a punta. Successivamente, nel corso di sopralluogo ed ispezione dell’area interessata dall’evento, sono stati rinvenuti e sequestrati un tagliabalsa, una chiave da meccanico, un anello ed una torcia elettrica. Le matasse dei fili di rame sono state restituite al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato.