Doveva stare in carcere, ma giocava a carte a San Cristoforo: 26enne arrestato

Un ricercato 26enne catanese è stato scovato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Piazza Dante. Il giovane si nascondeva in un monolocale al piano terra del quartiere San Cristoforo. I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno fatto irruzione nel monolocale dove il ricercato è stato trovato e arrestato.

Le ricerche erano state avviate nel novembre 2022 dopo che il 26enne si era sottratto all'arresto e alla custodia cautelare in carcere per una vicenda di traffico di stupefacenti risalente al dicembre 2019.

Per la stessa vicenda, nel 2021, il 26enne aveva richiesto e ottenuto la concessione a scontare il resto della pena in una comunità terapeutica, dove è rimasto fino allo scorso mese di novembre, quando, a seguito di un aggravamento della misura avrebbe dovuto fare ritorno in carcere. Il giovane ha mal digerito l’idea di tornare dietro alle sbarre, allontanandosi dalla comunità e sottraendosi alla cattura da parte delle Forze dell’Ordine. Le ricerche dei carabinieri sono proseguite fino allo scorso pomeriggio, quando transitando davanti a un’abitazione al piano terra del popoloso quartiere, hanno riconosciuto il 26enne, che in quel momento stava giocando a carte con altri 5 uomini, tutti residenti in zona. L’uomo è stato condotto nel carcere di piazza Lanza, dove dovrà scontare la rimanente pena.