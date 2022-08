Arresto primario Policlinico Catania, Razza: "Lotta a corruzione priorità governo Musumeci"

"Sin dal primo giorno, infatti, il governo Musumeci ha dato un segnale netto non tollerando, in alcun modo, comportamenti morbidi nei confronti di chi fa un uso distorto della pubblica amministrazione. Soprattutto in sanità", così l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza