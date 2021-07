Viale Moncada, arrestato pusher di eroina

Era un normale controllo del territorio nella zona di viale Moncada ma ha permesso, agli agenti della volante San Giorgio, di arrestare un pusher già noto alle forze dell'ordine. Nello specifico gli agenti hanno visto due uomini dialogare in modo sospetto e alla vista della volante uno dei due ha lasciato cadere per terra un pacchetto di sigarette. I poliziotti pertanto, hanno fermato i due uomini e recuperato il pacchetto di sigarette che conteneva eroina, confezionata in 10 involucri in cellophane e quindi pronta alla vendita, per un peso

complessivo di circa 3,5 grammi. La perquisizione personale effettuata sul'uomo, un pluripregiudicato catanese di circa 60 anni, ha permesso di trovare la somma di 180 euro, in banconote di vario taglio che sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato, ora è ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.