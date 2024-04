Vende marijuana in un complesso residenziale di viale Ulisse, arrestato 24enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno effettuato un'indagine antidroga nel quartiere di Ognina, arrestando per spaccio di stupefacenti un 24enne catanese, già pregiudicato. I militari avevano appreso come l'uomo fosse solito vendere le dosi incontrando i suoi clienti sul retro di un complesso residenziale di viale Ulisse, dove giungeva a bordo di un motorino per poi allontanandosi a gran velocità dopo la cessione, per non incappare in eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Avuto chiaro il contesto, i militari hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza nei pressi degli edifici in questione. Quando hanno visto arrivare il ragazzo alla guida del suo SH300, diretto verso una macchina che era lì ad attenderlo, è scattato il blitz che ha poi portato alla perquisizione ed al rinvenimento della droga. In quei concitati momenti, il 24enne ha cercato di disfarsi della busta che aveva con sé, lanciandola all’interno dell’automobile a cui si era accostato.

Dopo averlo bloccato e messo in sicurezza, i carabinieri hanno subito recuperato l'involucro, trovando una decina di dosi di marijuana del peso di oltre 20 grammi. Il 24enne è stato poi perquisito dai militari. Nelle tasche del suo pantalone sono stati rinvenuti 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio e sequestrate. Il giovane è stato condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.