Il Tar annulla quattro daspo a giocatori della "Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova"

La Prima Sezione del Tar Catania ha annullato quattro provvedimenti di Daspo (Divieto di assistere a manifestazioni sportive) comminati ai calciatori minorenni della Libertas Catania Nuova. La questura etnea aveva contestato ai 4 giovani la partecipazione alla rissa verificatasi lo scorso maggio in un incontro giovanile valevole per il campionato di calcio Figc, Allievi Under 17 Provinciali, sul campo della Gimnyca Scordia. Le immagini degli incidenti avevano fatto il giro di tutte le emittenti nazionali. Oggi il tribunale amministrativo etneo, accogliendo la tesi sostenuta dai legali dello studio Fidone Associati e, nello specifico, degli avvocati Fidone, Giommarresi e Palumbo, ha rilevato l’erroneità delle contestazioni mosse dalla questura ai 4 minori. I quattro giovani, dopo un lungo periodo lontano dai campi da gioco, potranno quindi tornare a militare nelle formazioni calcistiche di appartenenza.