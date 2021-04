Asp di Catania, insediato il team per la disforia di genere

E' operativa nell'Asp di Catania l'equipe multidisciplinare per la diagnosi della disforia di genere. Ieri, durante la riunione di insediamento, nella Direzione Sanitaria dell'Azienda, sono intervenuti, il direttore generale Maurizio Lanza e il direttore sanitario Antonino Rapisarda. Dell'equipe, coordinata dall'endocrinologo Giuseppe Grasso, fanno parte la farmacista Anna D'Agata, la psichiatra Francesca Iuppa, i consulenti legali, gli avvocati Pina Morina e Giuseppe Bongiovanni, la ginecologa Santina Racca e la psicologa Cinzia Tubino. Il team è supportato dalla presenza dell'endocrinologo Mario Vetri con specifico expertise nella materia. Le visite e le attivita' si svolgeranno presso il PTA di San Giorgio. Per info contattare lo 095 09389766. La costituzione dell'equipe fa seguito a due determine dell'Agenzia italiana del farmaco, che ha previsto la prescrivibilita' a carico del SSN dei farmaci utilizzati nel processo di virilizzazione/femminilizzazione per donne/uomini transgender, previa diagnosi di disforia/incongruenza di genere formulata da un'equipe multidisciplinare e specialistica dedicata. "La 'centralità' del paziente, l'acquisizione della consapevolezza per la partecipazione alla costruzione del percorso assistenziale e la tutela della relazione di cura - sottolinea una nota dell'Asp - rappresentano le priorità di lavoro del team. Il percorso assistenziale, che segue un modello di riferimento, e' dettato da linee di indirizzo di tipo normativo e di governance ed e' rispondente sia all'evoluzione culturale e sociale odierna, sia al miglioramento della qualita' dei livelli d'assistenza".