Riconoscimento per l'appuntato della finanza Marco Antonino Tringali: ha salvato tre anziani

L’appuntato Marco Antonino Tringali, in servizio presso il comando provinciale della guardia di finanza di Catania, ieri ha ricevuto un attestato di pubblica benemerenza da parte del comune di Aci Catena. La cerimonia si è svolta in forma sobria nello studio del primo cittadino Margherita Rita Ferro, alla presenza del comandante provinciale della guardia di finanza di Catania, generale di Brigata Antonino Raimondo, di una rappresentanza militare del Corpo e dell’assessore alla protezione civile del piccolo comune etneo. Il generale Raimondo ha lasciato una dedica sul libro d’onore del Comune. Dopo un breve incontro con il Sindaco, che ha ripercorso i momenti più importanti della recente calamità che ha colpito il territorio di Aci Catena, è stato consegnato un attestato di benemerenza all’appuntato Tringali "per l’impegno prestato nello svolgimento delle attività connesse con l’emergenza incendi verificatasi lo scorso mese di luglio".

Di seguito la motivazione del riconoscimento. "Il militare, già volontario della Croce Rossa Comitato di Acireale, in data 25 luglio 2023, libero dal servizio, si prodigava prima nell’aiutare l’evacuazione di tre anziani, di cui una non vedente, rimasti bloccati nelle loro case lambite dal fuoco nella frazione di Vampolieri e, in seguito, conduceva all’esterno di una rsa già invasa dai fumi di un vasto incendio, 12 anziani".

Il Sindaco Ferro ha rivolto parole di compiacimento per l’ attività svolta dalla guardia di finanza di Catania a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico- finanziari del Paese.