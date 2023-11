Prende a schiaffi un autista Amts durante una lite stradale, denunciato un motociclista

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Aurora, dove era stata segnalata un’aggressione nei confronti di un autista dell'Amts. Sul posto gli agenti hanno identificato la vittima, in servizio su una linea urbana. L'uomo ha raccontato che, poco prima, un motociclista con il quale aveva avuto un diverbio relativo alla precedenza nel traffico, aveva affiancato l'autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, lo aveva schiaffeggiato e poi aveva colpito con un pugno il retrovisore della vettura, mandandolo in frantumi. Alla fine, si era allontanato, dileguandosi per le vie limitrofe. L'autista ha riportato delle ferite al braccio destro causategli dai frammenti dello specchio rotto dall'aggressore ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco per le cure del caso. Qualche ora più tardi l’autore dell'aggressione è stato individuato e denunciato, in stato di libertà, per i reati di lesioni personali, danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. Alcune settimane fa un episodio simile aveva coinvolto un altro autista Amts ed in quella occasione fu addirittura esploso in aria un colpo di pistola.