La polizia stradale ferma una Nissan Qashqai clonata: targhe false e telaio rubato

Una Nissan Qashqai che circolava con targa priva del logo della Repubblica Italiana, è stata fermata dagli agenti della polizia postale per accertamenti. A bordo erano presenti quattro donne e fin da subito è emerso come entrambe le targhe fossero state falsificate e clonate da un altro veicolo, ancora in circolazione, ed il cui proprietario aveva presentato denuncia dopo aver ricevuto un verbale con un'auto identica avente le stesse sigle identificative. Tuttavia, lui non aveva mai visitato la nostra città.

Il telaio di un'auto rubata a Napoli

Si è poi scoperto che il telaio era stato alterato ed era appartenente ad un veicolo rubato a Napoli nel 2020. La conducente, che non ha potuto fornire documentazione relativa all'acquisto del veicolo, avvenuto a suo dire circa tre anni fa, è stata denunciata per ricettazione e riciclaggio. Non si tratta di un caso isolato, in quanto spesso accade che i dati identificativi, anche di autovetture straniere, siano clonati per rendere più difficile la possibilità di individuazione.

Come funziona il sistema delle auto clonate

Ed infatti, non è la prima volta che la polizia stradale di Catania individua auto clonate. L'utilizzo dei dati identificativi di mezzi regolarmente circolanti, tanto più se immatricolate all'estero, riduce la probabilità che il mezzo appaia immediatamente oggetto di furto. Inoltre, il veicolo vive da "parassita" dell'originale, beneficiando della copertura assicurativa e della revisione di quello "gemello". Per cui, in caso di un controllo non approfondito, risulterebbe perfettamente in regola.