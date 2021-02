Auto di un cronista in fiamme a Caltagirone, solidarietà dell'Ordine dei giornalisti

"L'Ordine dei giornalisti di Sicilia manifesta la propria vicinanza al collega Francesco Scollo, che ignoti a Caltagirone hanno preso di mira incendiandogli l'auto. Un attentato inutile e vigliacco". Lo si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia

"L'Ordine dei giornalisti di Sicilia manifesta la propria vicinanza al collega Francesco Scollo, che ignoti a Caltagirone hanno preso di mira incendiandogli l'auto. Un attentato inutile e vigliacco". Lo si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. "Vigliacco perchè consumato nel buio della sera, dopo che Scollo era rientrato a casa dopo la sua puntuale giornata di lavoro; inutile perchè siamo certi che il collega non si lascerà intimidire, proseguendo nel percorso che ha imboccato della ricerca della verità e del contrasto al malaffare - ancora la nota -. L'Ordine si schiera al fianco di Francesco, lo invita a tenere duro e chiede alle forze dell'ordine di dare una risposta a chi intende tacitare in tal modo chi svolge il mestiere di informare".