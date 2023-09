Un 72 enne salvato tra le onde della Plaia grazie all'intervento dei bagnanti e di un medico: stava per annegare

Intorno le ore 12 di oggi, due bagnanti che prendevano il sole alla Plaia nei pressi del villaggio San Leonardo hanno scorto in mare un uomo anziano in difficoltà, che gridava chiedendo aiuto, per poi scomparire tra i cavalloni. A quel punto altri bagnanti sono entrati in acqua per cercare di aiutarlo, strappandolo per un pelo all'annegamento. Il 72enne è stato infine portato sulla battigia con non poche difficoltà ed ormai cianotico. Fortunatamente era presente sul posto un medico, il dottor Cristian Romano (lettore della nostra testata), che è subito intervenuto per effettuare un tentativo di rianimazione andato a buon fine. Successivamente è stato allertato il 118 ed il pensionato è stato trasferito presso l'ospedale di Lentini per accertamenti. Si tratta del secondo salvataggio avvenuto in soli due giorni alla Plaia. Ieri un evento analogo si era verificato nei pressi del lido dell'Aeronautica Militare.