Nessuna bandiera blu per le località balneari della provincia etnea

La Sicilia conquista 11 bandiere blu, una in più rispetto allo scorso anno. La cattiva notizia è che nessun riconoscimento è stato assegnato alla provincia di Catania. La nostra costa rimanere fuori dalla classifica di "Foundation for Environmental Education (FEE)", che coinvolge 210 Comuni italiani, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno. Sono 14 i nuovi ingressi e 5 i Comuni non confermati. Complessivamente sono state premiate 427 spiagge e 82 approdi turistici di quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti.

Nel 2022 le bandiere sui laghi salgono a 17. Ecco nel dettaglio le località siciliane premiate nel corso della 36esima edizione dell'iniziativa. In provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari (in foto), Tusa. In provincia di Agrigento: Menfi. In provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa . La Liguria è la regione con più Bandiere, ben 32, seguono con 18 la Campania, la Toscana e la Puglia.