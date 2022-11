Natale ad Acireale, pubblicato bando per proposte di attività culturali e turistico-ricreative

L’assessorato alla Cultura, retto da Fabio Manciagli, rende noto che è possibile presentare proposte per la realizzazione di attività culturali e/o turistico-ricreative sul territorio comunale ad integrazione del programma approntato dall’Ente per l’animazione del Natale 2022 e delle festività di inizio anno. I dettagli a riguardo sono inseriti nell’avviso allegato, pubblicato sull’Albo pretorio “on line” assieme alla documentazione necessaria per partecipare, da presentare entro il prossimo 25 novembre. “L’Amministrazione comunale – ha affermato l’assessore Manciagli – intende sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, sia singoli che associati, favorendo la loro partecipazione sul fronte dell’organizzazione di eventi da allestire in concomitanza con il periodo natalizio e di fine anno. Tutte le proposte che verranno presentate saranno vagliate all’insegna della massima attenzione, nella consapevolezza di quanto importante sia il coinvolgimento della popolazione in ogni ambito”.