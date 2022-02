Beccato con marijuana in auto: segnalato in prefettura

Continua l’attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nel territorio di Adrano svolta dagli agenti del commissariato diretto dal vice questore Paolo Leone. Nel pomeriggio di domenica scorsa, una volante, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio nella vasta zona denominata “Vigne” a nord della città, ha notato un’auto con il motore acceso e un uomo a bordo, parcheggiata in una strada rurale. Insospettiti, gli operatori di polizia hanno sottoposto a controllo l'uomo e l’autovettura stessa. Sul sedile lato passeggero vi era un borsello al cui interno, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute due dosi di marijuana che, secondo quanto dichiarato dal soggetto, era per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata il 27enne è statao segnalato al Prefetto, per le conseguenti sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida e del passaporto. Lo stesso giovane, inoltre, verrà invitato a seguire un programma terapeutico predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.