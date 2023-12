Belpasso, consegnati i lavori per la ristrutturazione del campo sportivo di Piano Tavola

In questi giorni sono stati consegnati i lavori alle ditte che si occuperanno della ristrutturazione e rifunzionalizzazione del campo sportivo di Piano Tavola e del campetto scolastico plesso Capuana, del Circolo Didattico Madre Teresa di Calcutta.

Il primo progetto - riguardante il campo sportivo di Piano Tavola, finanziato dal Pnrr per 940mila euro - prevede il rifacimento e rigenerazione del terreno di gioco; l’adeguamento degli spogliatoi; la realizzazione di una nuova recinzione; il rifacimento completo degli impianti tecnologici eco-sostenibili; la riqualificazione della illuminazione a led, interna ed esterna; gli impianti di videosorveglianza e anti-intrusione.

Il secondo progetto – riguardante il campetto della scuola del plesso Capuana, finanziato dal Pnrr per 164.406 euro - prevede la sostituzione del manto erboso sintetico; l’installazione delle porte in struttura d'acciaio; l’innalzamento della recinzione perimetrale di tutta l'area, con l'apposizione di pannelli in ferro; la sostituzione dei corpi illuminanti a led; l’installazione dell'impianto di videosorveglianza.

“Lo sport, da sempre, ha rappresentato un elemento fondamentale volto alla coesione sociale e all’inclusione. L’impianto sportivo di Piano Tavola, dopo il ripristino, diventerà un nuovo punto di aggregazione per il quartiere di Piano Tavola e non solo. La posizione strategia dell’impianto, e la sua valenza territoriale, permetterà a diverse società sportive, e alle associazioni già presenti all’interno del nostro Comune, di usufruire di un impianto rigenerato sotto ogni aspetto e reso completamente funzionale per l’espletamento di campionati. Il recupero degli spogliatoi lo renderà a norma, così come richiede il Coni. Una struttura che, si spera, possa catalizzare anche l’interesse dei comuni limitrofi.

Per quanto riguarda gli interventi - attesi da anni - sul campo da calcetto del Plesso Capuana lo renderanno nuovamente fruibile sia per attività scolastiche diurne che per attività pomeridiane anche esterne all’ambito scolastico”, continua il sindaco.

“L’Amministrazione comunale di Belpasso negli ultimi anni ha voluto focalizzare la propria azione nel recupero e rigenerazione urbana di diverse aree del territorio comunale. Un’azione volta al miglioramento della qualità della vita e del decoro. Ringrazio per questo chi ha lavorato in questi anni, dagli amministratori ai tecnici. Oggi la comunità raccoglie i frutti di quanto è stato seminato.A tal proposito, mi piace ricordare che sono diversi i progetti presentati dal Comune di Belpasso e finanziati dal Pnrr.

"Oltre questi due progetti - conclude Caputo - partiranno a breve i lavori per la riqualificazione del basolato lavico della nostra via Roma; i lavori su Casa Caudullo; la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione dei veicoli elettrici; la creazione di un’area a verde denominata “Bosco SciaraViva”; l’ampliamento - con area a verde - della piazzetta del quartiere di Borrello e la riqualificazione del campo da rugby”.