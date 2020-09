Belpasso, insegnante postiva al covid: in atto mappatura dei contatti

Un'insegnante della scuola 'Giovanni Paolo II di Piano Tavola è risultata positiva al covid-19: a renderlo noto il sindaco di Belpasso Daniele Motta in un post sulla sua pagina social. "Sabato, quando ho saputo del contagio della professoressa della scuola "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola, in continuo collegamento tra Prefettura e ASP e soprattutto con l' approvazione di quest'ultima, abbiamo deciso di sanificare la scuola, così facendo, ci ha assicurato l'Asp, i seggi elettorali sarebbero stati sicuri, e così abbiamo fatto, senza dover ricorrere ad un cambio di sede. Posto che la prof.ssa contagiata non risulta residente nel nostro comune, attualmente l'Asp e la dirigenza scolastica sono impegnati nella mappatura del contagio. A breve vi daremo aggiornamenti sulle decisioni che prenderemo al riguardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sitiazione contagi a Belpasso: "Siamo giunti a quota 8 contagi. È notizia di stamattina, mediante comunicazione mail da parte dell'ASP. Ai quattro concittadini già in isolamento domiciliare, dunque, ci duole comunicare che altri quattro belpassesi si sono aggiunti alla lista. Tra questi uno risulta ospedalizzato. Una riflessione: non si sa per quanto tempo, ma dobbiamo imparare a convivere con il virus. Oggi - continua - rispetto ai primi periodi di febbraio/marzo abbiamo maggiore consapevolezza, pertanto, possiamo e dobbiamo ricercare la "normalità" nella nostra quotidianità, ma in maniera diversa rispetto al passato. Invito, quindi, vivamente a prestare costantemente massima attenzione a tutte le misure anti-contagio, esse devono entrare nella routine ordinaria delle nostre azioni quotidiane. Non abbandoniamo la speranza, se diligentemente e progressivamente modificheremo le nostre abitudini, riusciremo a contenere i contagi nella speranza di mettere finalmente la parola Fine al capitolo Covid".