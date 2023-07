Belpasso, il "piano" di Caputo per evitare continui lavori stradali

Il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, insieme alla sua amministrazione, ha avviato una concertazione con le aziende che si occupano sul territorio di allacci utenze, passaggi fibra e posa condotte idriche, allo scopo di evitare i continui cantieri e soprattutto i continui rifacimenti del manto stradale. L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di avviare un costante coordinamento tra le programmazioni interventi su vie urbane e periferiche, al fine di permettere alle aziende interessate un’azione in tempo utile, riducendo al minimo i disagi ed evitando i sommari ripristini dei manti di usura. "Si procederà verso questo percorso di dialogo. Forniremo alle aziende una mappa dettagliata delle vie che intendiamo bonificare e ripristinare, e chiederemo loro di intervenire per tempo qualora fossero interessati. Questo ridurrà senza dubbio anche le tempistiche dei continui e tanto odiati 'lavori in corso'. L’azione combinata risponde alla logica di salvaguardare – commenta Caputo – gli interessi dei cittadini che lamentano spesso i continui scavi e ripristini di strade e asfalti".