Finanziaria regionale, 500 mila euro a Belpasso per interventi anti-inondazione

Interventi per il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche anche attraverso la pulizia e il ripristino del sistema di drenaggio urbano. Servirà a questo scopo il finanziamento di 500 mila euro a favore del Comune di Belpasso approvato ieri in commissione Bilancio dell'Ars grazie ad un emendamento a firma della deputata 5 stelle Martina Ardizzone.

“Le alluvioni dell’ottobre del 2021 – dice Martina Ardizzone - hanno causato nell’area territoriale di competenza dell’I.R.S.A.P. del Comune di Belpasso - Piano Tavola ingenti danni. Ci auguriamo che eventi del genere non si ripetano più e uno dei pochi mezzi che abbiamo per scongiurarli, o quantomeno limitarli, è affidarci alla prevenzione, mettendo a punto tutte le misure che assicurino il regolare deflusso delle acque meteoriche. L'emendamento a mia firma, che ieri notte ha avuto il via libera dalla commissione Bilancio, va in questa direzione. Contiamo che diventi legge nei prossimi giorni con il sì definitivo dell'aula”.