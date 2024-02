Stop alle biciclette sulla provinciale 2/I-II tra Acireale e Riposto

A tempo indeterminato è vietato il transito alle biciclette lungo il tratto della strada provinciale 2/I-II che da Acireale porta al cimitero di Riposto passando per il ponte Femmina Morta. L’ordinanza di divieto di circolazione alle bici è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania in seguito ad un sopralluogo e ad alcune segnalazioni inerenti la sicurezza dei ciclisti che transitano in quel particolare tratto di strada. La segnaletica sul posto è stata potenziata per garantire le condizioni di transitabilità in piena sicurezza. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale che applicano ai trasgressori le sanzioni previste dal Codice della Strada.