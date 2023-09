Un incontro pubblico per fare il punto sul Piano della mobilità ciclistica

Giovedì 28 settembre, alle ore 16, nella sala conferenze (piano -1) del centro direzionale Nuovaluce, a Canalicchio, si terrà un incontro dedicato al Biciplan, il Piano della mobilità ciclistica che la Città Metropolitana di Catania intende predisporre ed adottare per incrementare l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani. A base dell’incontro pubblico, c’è la collaborazione tra amministrazione e cittadini per l’impostazione del piano, la discussione e la condivisione della progettazione dei percorsi ciclabili. Interverranno i delegati dei sindaci dei vari Comuni, il mondo dell’associazionismo e del coordinamento, il Catania Mobility Lab e i rappresentanti della Società incaricata (RTI Tandem), e tutti coloro che sono interessati al tracciato del Biciplan, che riguarda anche la mobilità pedonale.