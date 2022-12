In arrivo altre tre "big bench" in Sicilia

Altre tre "big bench" saranno presto realizzate in Sicilia, dopo l'esperienza già messa in atto sull'Etna, a Piano Provenzana, ed a Centuripe. Le località individuate sono Petralia Sottana, Bivona e Marsala. La maxi panchina presente sul nostro vulcano da 8 mesi a questa parte ha ricevuto sia critiche, da parte di diversi ambientalisti che la reputano "fuori contesto", che apprezzamenti da parte di tanti turisti e curiosi. Su Facebook è stato creato il gruppo "Big bench-panchinisti itineranti", con 52mila iscritti, alla ricerca di uno scatto-ricordo nelle varie località in cui è presente una installazione inserita nel circuito nazionale.

La Fondazione BBCP è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine. Il design delle Big Bench, protetto da copyright, viene concesso a titolo gratuito per la realizzazione di una panchina gigante a condizione che si rispettino tutti gli elementi che caratterizzano la visione dell'ideatore.