Bimbo cade in una botola dell’Enel vicino la Torre Leone di Librino

Il Sunia di Catania segnala “il gravissimo episodio accaduto oggi alla “Torre Leone” di Librino”. Un bambino è infatti caduto dentro una botola dell’ Enel coperta in modo precario ed improvvisato. “Crediamo che questo sia accaduto a causa della mancanza di attenzione e manutenzione del territorio circostante l’ex Palazzo di cemento, come più volte denunciato. - commenta la segretaria Giusi Milazzo- Il Sunia esprime la sua vicinanza alla famiglia e un grande apprezzamento per la lucidità e il coraggio della signora che è intervenuta immediatamente a tirare fuori il piccolo dalla buca. In attesa di ulteriori approfondimenti sulle condizioni del bimbo e sulle cause dell’incidente riteniamo importante che venga chiarita la responsabilità di quanto è accaduto. Crediamo che l’incidente sia la conferma della necessità di attuare immediatamente tutto quanto è necessario per garantire sicurezza e vivibilità agli abitanti della Torre, anche in considerazione che siamo stati informati della presenza di altre botole con coperture inesistenti o fatiscenti”.