Emergenza luce e acqua: Cardillo (FdI): "Subito moratoria bollette luce e ristori per imprese"

"Le molteplici emergenze di queste giorni legate all'assenza di energia elettrica e conseguentemente di acqua potabile, sommate all'inferno generato dagli incendi divampati in ogni dove, hanno superato il limite della sopportazione per i catanesi di tutta la provincia". Così in una nota Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

"Il tutto è andato ad aggiungersi ai già gravi disagi legati alla riduzione del traffico sull'aeroporto di Catania - ha aggiunto Cardillo - Con tempestività già nella giornata di ieri i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno richiesto il celere riconoscimento dello Stato di emergenza alla Regione e allo Stato. Il ministro Nello Musumeci ha reso noto che prestissimo sarà riconosciuto lo stato di emergenza per tutte le regioni colpite dalle calamità naturali di questi giorni. Ci auguriamo che ciò possa sostanziarsi nella sospensione delle bollette del servizio elettrico, il quale ha evidenziato notevoli carenze. Al contempo urgono ristori per le imprese danneggiate, specie quelle del turismo che stanno vedendo pregiudicata la stagione in un momento centrale".

"Come auspicato - ha concluso - dai sindaci di Catania e dal vicepresidente regionale Anci, Enrico Trantino e Massimiliano Giammusso, Enel si adoperi con celerità al ripristino della normalità. Dopo si ricerchino le responsabilità e gli strumenti affinché quanto avvenuto in questi giorni non abbia più a ripetersi in una provincia dell'Unione Europea e soprattutto del mondo civile".