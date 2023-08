Blatte e topi in via Luigi Pirandello: "Situazione indecente"

La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania, che si fa portavoce delle lamentele dei residenti in merito alle condizioni di grave criticità in cui versa la via Luigi Pirandello, nel quartiere Borgo-Sanzio. Tutto ciò a seguito delle tantissime segnalazioni pervenute all'associazione relativamente alla presenza di blatte e topi, da troppo tempo, e nessuno dell’amministrazione ha pensato di dover eseguire interventi di deblattizzazione e derattizzazione in Via Luigi Pirandello, totalmente nel degrado e abbandono.

"La via in questione - si legge nella nota - evidentemente mal pulita e mantenuta, è divenuta habitat naturale per ratti e blatte che sovente si rinvengono perfino negli appartamenti con comprensibile biasimo dei cittadini. Le condizioni di vivibilità della zona sono indecenti. I residenti e commercianti della zona chiedono all’amministrazione comunale e III Municipio di intervenire urgentemente per ripristinare le condizioni normali di vivibilità e che tali interventi avvengano nelle ore notturne. I tombini saranno contrassegnati con segnali speciali in modo tale che i cittadini lo noteranno nella zona interessata. Inoltre bisogna comunicare, a titolo prevenzione e sicurezza in tempi adeguati con l’uso dei mezzi di comunicazione, a tutti i cittadini che potranno avvertire maggiormente il disagio olfattivo, nonché l’eventuale rumore dei mezzi necessari ad assicurare il servizio stesso, quando inizieranno gli interventi, su menzionati e dovranno tenere le finestre e balconi chiusi e non lasciare indumenti stesi fuori".