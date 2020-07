In arrivo il bonus per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private

Relativamente al bonus per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private degli ordini è arrivata la precisazione del deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta, che ha rassicurato sull'imminente erogazione. "Ho ricevuto diverse sollecitazioni in particolar modo dagli avvocati e ho verificato con il Governo quale sia l'attuale situazione. Il lockdown ha colpito particolarmente i liberi professionisti ed è doveroso stare accanto a chi, purtroppo, non è riuscito a incassare e a chi non vedrà nell'immediato una piena ripresa dall'attività lavorativa. Da fonti del ministero del Lavoro il bonus relativo al mese di maggio è in dirittura d'arrivo. Non vi sono problemi di dotazione finanziaria e il bonus ammonterà a 1000 euro. Una volta completate le procedure burocratiche relative al decreto attuativo i professionisti riceveranno l'importante sostegno. Un altro segnale importante da parte di questo governo che è stato sempre al fianco di tutte le categorie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.