Questa mattina è stato emesso dal Comune di Giarre un avviso pubblico per l' erogazione del bonus di mille euro per la nascita di un figlio relativo all'anno 2023. L'istanza, limitatamente ai nati nel primo semestre dell’anno in corso, (1 gennaio - 30 giugno) dovrà pervenire al protocollo del comune entro e non oltre il 15 settembre 2023. Per i nati nel secondo semestre 2023, le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 27 ottobre 2023 (per i nati dalla data 1 luglio – 30 settembre) ed entro il 26 gennaio 2024 per i nati dal primo di ottobre al 31 dicembre 2023.