Bonus psicologico, boom di richieste in Sicilia: a Catania 4768 domande

Al 30 settembre 2022 sono state 318.299 le domande presentate per accedere al "bonus psicologico" (dati forniti da Inps), di queste 21.085 sono arrivate dalla Sicilia. Questa la ripartizione per provincia: Palermo 6.414; Catania 4.768; Messina 2.478; Trapani 1.616; Siracusa 1.594; Agrigento 1.404; Ragusa 1.240; Caltanissetta 1.040; Enna 531.

"Il boom di richieste - dice la presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D'Agostino - è un chiaro segnale di quanto i cittadini abbiano bisogno di stare bene sotto il profilo psicologico, respingendo, inoltre, il luogo comune secondo cui si rivolge allo psicologo solo chi ha un disturbo mentale".

"Per quanto il bonus sia stato un ottimo sostegno per la popolazione non possiamo fare affidamento su una manovra una tantum - aggiunge -. Bisogna intervenire a livello strutturale perché è evidente che il sistema sanitario regionale, in questo momento, non riesce a far fronte alle richieste della popolazione".