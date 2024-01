Boschetto della Playa, polizia incontra i giovani adulti del centro diurno diffuso

Nella giornata di ieri, presso il Boschetto della Playa, gli agenti della squadra a cavallo e cinofili della questura di Catania hanno incontrato i giovani adulti del centro diurno diffuso per persone con disabilità del distretto socio–sanitario 16. Questo incontro, promosso dal questore di Catania Giuseppe Bellassai, ha assunto un'importanza speciale, considerando che il centro diurno si impegna attivamente per promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Durante l'incontro, i poliziotti hanno illustrato ai giovani ospiti non solo i compiti della squadra a cavallo e dei cinofili ma anche le attività quotidiane di tutti i poliziotti impegnati nella tutela dei cittadini.

Dimostrazioni pratiche hanno evidenziato le capacità dei cani e dei cavalli "poliziotto", catturando immediatamente l'interesse dei partecipanti. L'iniziativa ha riscosso gradimento e partecipazione, testimoniati dalle numerose domande rivolte ai poliziotti. Anche gli educatori presenti hanno ringraziato il personale della polizia per la singolare mattinata. Alla fine dell'incontro, i giovani ospiti hanno lasciato la struttura soddisfatti ed entusiasti per l’esperienza vissuta insieme ai poliziotti che hanno donato loro alcuni gadget della polizia di Stato.