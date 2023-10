A Giarre botti e fuochi di notte in piazza Duomo per festeggiare i compleanni

È diventata ormai quasi una consuetudine quella di sparare fuochi di artificio in centro città a Giarre durante la notte. La centralissima piazza Duomo è il luogo prescelto, per lo più da giovanissimi, per festeggiare il compleanno con botti e fuochi. Un malcostume visibile dalle tracce lasciate sul pavimento della piazza, come evidenzia il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo. “Vorrei ricordare che lo sparo di fuochi di artificio non autorizzato – spiega Barbagallo - può costituire reato anche per il potenziale pericolo di incendio o danneggiamento. Inoltre, come si può ben notare, i fuochi causano danni visibili alla pavimentazione della piazza Duomo, il salotto buono della nostra città. Tutti siamo stati giovani e tutti, più o meno, siamo stati euforici in occasione dei compleanni ma imbrattare senza criterio il nostro patrimonio è da incivili. La nostra città ha già molti problemi e criticità – conclude il presidente del Consiglio comunale - cerchiamo di utilizzare il buonsenso per non aggravare ulteriormente la situazione”.