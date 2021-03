Buceti: "Via Balatelle ha nuovamente una pubblica illuminazione funzionante"

Dopo quattro anni di buio pesto, finalmente è stato riattivato l’intero sistema di illuminazione pubblica in via Balatelle nel quartiere di San Giovanni Galermo. “Si tratta dell’ennesimo obiettivo raggiunto- afferma il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti- zona dopo zona stiamo mantenendo le promesse fatte alla popolazione riattivando l’illuminazione in moltissime strade rimaste al buio per anni. Una situazione inaccettabile che andava prontamente affrontata. Come sempre un plauso meritano il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono e la Direzione Pubblica Illuminazione per l’impegno preso di fronte ai cittadini”. Prima via Geza Kertesz, poi via Massimiliano Kolbe e piazza Chiesa Madre, infine via Balatelle appunto. Ultimata questa fase, il presidente del IV municipio Buceti effettuerà una serie di sedute itineranti per verificare le condizioni del verde e la potatura degli alberi nelle principali strade e piazze del territorio.