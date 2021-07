Librino, due fori nella porta della palestra dei Briganti

E' possibile che si sia trattato di una bravata o di una sorta di sopralluogo: attraverso i buchi è possibile vedere cosa c'è dentro la nostra struttura. Attualmente sono in corso dei lavori e la videosorveglianza non è attiva. Non si trascura l'ipotesi di una ennesima intimidazione

Due buchi su una parete in metallo della sede di Briganti Rugby di Librino. Un atto dimostrativo o uno stratagemma tecnico per poter guardare all'interno e farsi un'idea su cosa rubare: queste le due ipotesi avanzate dai ragazzi dell'associazione sportiva, che da anni opera con grandi difficoltà in questo quartiere.

Uno dei fori nella parete in metallo

"Ci siamo accorti ieri dei fori - spiega Piero Mancuso, uno dei fondatori dell'Asd Briganti Rugby- che a prima vista sembrano proprio realizzati con un'arma da fuoco (possibile anche che si tratti di pallini ad aria compressa, ndr) o qualcosa di simile. Non abbiamo trovato dei bossoli e nei locali non ci sono stati danni. Non escludiamo sia avvenuto di una sorta di sopralluogo da parte di aspiranti ladri: attraverso i buchi è possibile vedere cosa c'è dentro la nostra struttura. Attualmente sono in corso dei lavori e l'impianto elettrico è disattivato, insieme alla videosorveglianza. Consideriamo anche l'ipotesi dell'avvertimento ed informeremo quanto prima le forze dell'ordine. Potrebbero anche aver usato un trapano, ma non spetta a noi dirlo. Quel che è certo è che continueremo a lavorare nell'interesse dei tanti ragazzi che frequentano la nostra struttura".