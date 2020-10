Buono spesa regionale, le domande scadono il 22 ottobre

E’ stato fissato per giovedì 22 ottobre prossimo alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza per accedere al Buono Spesa/Voucher, finanziato dalla Regione Siciliana, per sostenere i nuclei familiari in condizioni disagiate e che per il permanere dello stato di emergenza sanitaria, non possono fare fronte con risorse proprie a esigenze primarie. Sono già 3612 le domande presentate all'Amministrazione Comunale secondo l’avviso pubblicato a luglio scorso sul sito del Comune. Il Buono sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, per un ammontare di 1.869.504 euro. Gli aventi diritto, però, sono esclusivamente a quei nuclei familiari che si trovano in stato di effettivo bisogno, che abbiano questi requisiti:

a) non percepiscono alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

b) non risultino destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di Mobilità, Cig, Pensione, ecc.);

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza Covid-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo percepito a valere coi precedenti benefici e quello invece presenta con la nuova modalità.

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza Covid-19, superano i parametri economici prima indicati. Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”. L’istanza di ammissione si deve presentare esclusivamente on line, accedendo al modulo di adesione, cliccando sul link https://www.buonospesa-catania.it/ con le modalità indicate nelle istruzioni operative allegate, accessibili anche dal sito del comune www.comune.catania.it .

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, può richiedere un appuntamento agli Uffici multizonali di Servizio Sociale del Comune, nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona

400,00 € per un nucleo composto da due persone

600,00 € per un nucleo composto da tre persone

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone

800,00 € per un nucleo composto da cinque persone