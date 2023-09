Bus a mezzo servizio, utenza in crisi: a Motta un incontro tra comune e pendolari

Il problema legato al trasporto pubblico extraurbano gestito dall'Ast a Motta Sant'Anastasia per Catania e Paternò continua a creare non pochi problemi alle persone che usufruiscono del servizio (soprattutto studenti, lavoratori e anziani del posto). Qualche mese fa, proprio per dialogare sulla questione, si era organizzato un incontro tra l'amministrazione comunale e i pendolari. Adesso è in programma il secondo appuntamento tra le parti per giovedì 28 settembre 2023 alle 17:00 all'auditorium della scuola media di via Ragusa.

L'obiettivo della riunione, organizzata dall'assessore alla pubblica istruzione Giorgia Urzì e dal sindaco Anastasio Carrà, è quello di provare a trovare delle soluzioni. La problematica è dovuta alla situazione dell'Ast, che non riesce a garantire il servizio in maniera completa ed efficiente, principalmente per guasti ai mezzi che non vengono ripristinati in maniera tempestiva. Questo ha determinato fino a qualche giorno fa la mancata copertura di diverse corse, soprattutto quelle mattutine. L'Ast quotidianamente comunica quali tratte sono garantite ma chi usufruisce del servizio ha degli orari da rispettare e i disagi permangono nonostante il tentativo di chiarezza dell'impresa.

Sono molte le persone che, facendo sacrifici personali, hanno provveduto a risolvere il problema utilizzando la propria auto o tramite altre soluzioni alternative. Alcune persone stanno tentando di unire le forze per vedere se qualche privato riesca a trasportare gli studenti che devono essere a scuola in un determinato orario. Si tratta in ogni caso di soluzioni tampone, perché la questione va certamente risolta. L'amministrazione comunale di Motta ha sollecitato più volte la Regione, ente preposto all'organizzazione del servizio, ma al momento nessuna novità è all'orizzonte.