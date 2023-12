Il forte vento causa danni a Giarre: caduto un grosso pino in Corso Sicilia

La caduta di un grosso pino, ieri sera, lungo il Corso Sicilia a Giarre, a causa del forte vento, solo per fortuna non si è trasformata in tragedia, dato che al momento dell'impatto con il suolo non passavano auto. Secondo il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, è necessario ora avviare una seria attività di prevenzione per prevenire possibili incidenti. "Poteva avere risvolti ben più tragici ieri sera la caduta dell’albero in piazza San Giovanni Bosco a Giarre – spiega Barbagallo - nelle immediate vicinanze, tra l’altro, di una scuola elementare. La buona sorte ha voluto che nessuno rimanesse coinvolto. Questi eventi atmosferici estremi stanno diventando sempre più frequenti e si abbattono su territori fragili e impreparati. Per questo motivo lancio un appello al sindaco e soprattutto all’assessore al Verde Pubblico affinché si attivino, anche attingendo alla professionalità del corpo forestale dello stato, per avviare un censimento serio e puntuale sullo stato degli alberi d’alto fusto della nostra città. Prevenire – conclude il presidente del Consiglio comunale - è l’unico modo per scongiurare tragedie".