Rissa durante una partita tra la Tremestierese Calcio e l'U.S. Terranova, daspo per cinque giocatori

Dopo la partita dello scorso 26 febbraio tra il Tremestierese Calcio e l'U.S. Terranova, valida per il campionato di II Categoria, girone “E”, si è verificata una violenta rissa, in seguito alla quale sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri. Il questore di Catania ha poi emesso 5 misure di prevenzione (daspo sportivo), nei confronti di altrettanti calciatori che staranno fuori dal campo per diverso tempo. In particolare, B.M. non potrà giocare per 3 anni, P.S. per 2, V.D. per uno, D.O. per un anno e stesso provvedimento per T.K. (questi ultimi due giocatori gambiani), identificati come responsabili dei disordini post gara. La rissa si è verificata dopo il gol della squadra locale, che ha vinto per 3-2 nel tempo di recupero ed in seguito all’espulsione di un giocatore. Al 95esimo, a tempo scaduto, un calciatore si è scagliava contro gli avversari, colpendoli con calci e pugni. Il parapiglia ha coinvolto anche altri componenti delle due squadre. Durante le fasi di gioco, inoltre, sarebbero state pronunciate espressioni offensive a sfondo razziale. Per le lesioni riportate due gambiani sono ricorsi a cure ospedaliere con prognosi rispettivamente di 30 e 4 giorni. I cinque calciatori colpiti dal Daspo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di rissa ad opera della tenenza dei carabinieri di Mascalucia.