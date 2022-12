Ospedale di Caltagirone, scongiurata chiusura unità operativa di cardiologia

Il nodo della Rete IMA (Infarto miocardico acuto) dell’Ospedale di Caltagirone è tornato operativo. Ne da notizia l'Asp di Catania con una nota.

"A partire da oggi e fino al mese di marzo, grazie alla sinergia con le Unità Operative di Cardiologia delle Aziende Ospedaliere cittadine saranno assicurati i turni scoperti presso l’UOC di Cardiologia di Caltagirone", si leggen nella comunicazione diffusa dall'Asp.

"È stato, inoltre, sottoscritto un protocollo d’intesa fra l’Asp e le tre Aziende ospedaliere cittadine per l’attivazione di uno specifico progetto interaziendale, concernente l’adesione di alcuni dirigenti medici cardiologi delle Aziende ospedaliere cittadine, al fine di assicurare l’effettuazione di specifici turni di lavoro a favore dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Caltagirone, attribuendo il coordinamento del progetto emergenziale al direttore dell’UOC di Cardiologia dell’AOU Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, d’intesa con il responsabile dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale 'Gravina'. Sulla paventata immediata chiusura della Rete IMA rimane convocato nel paese calatino il consiglio comunale straordinario dell'8 dicembre alle 19 e si registra anche l'intervento del deputato regionale Giusepep Castiglione, componente della commissione salute all’ARS, "Ognuno, ad ogni livello istituzionale, è chiamato ad impegnarsi per superare indenni questa crisi emergenziale in atto e garantire il concreto rilancio di una struttura che reputo strategica per il sistema sanitario regionale”, ha affermato Castiglione.